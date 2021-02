«Facebook dovrà recuperare il danno d’immagine, ma ora incentiviamo altri canali con il pubblico» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Magica Fossati, broadcaster ed executive producer dell’importante emittente australiana SBS, si è trovata – come del resto tutti i suoi colleghi – di fronte a una realtà completamente diversa quando Facebook ha deciso di applicare un ban alle news sulla propria piattaforma. È stata la reazione alla discussione del News Media Bargaining Code, il tentativo del parlamento australiano di disciplinare il rapporto tra i media e le grandi piattaforme del web. Un rapporto che dovrebbe prevedere – questi i punti maggiormente contestati – un arbitrato esterno nel caso in cui non si trovasse un accordo economico per l’utilizzo delle news da parte delle piattaforme come Facebook o Google e una maggiore trasparenza degli algoritmi che disciplinano la distribuzione dei contenuti. Ora, il mondo delle news in Australia sta attraversando un momento complesso perché, se ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Magica Fossati, broadcaster ed executive producer dell’importante emittente australiana SBS, si è trovata – come del resto tutti i suoi colleghi – di fronte a una realtà completamente diversa quandoha deciso di applicare un ban alle news sulla propria piattaforma. È stata la reazione alla discussione del News Media Bargaining Code, il tentativo del parlamento australiano di disciplinare il rapporto tra i media e le grandi piattaforme del web. Un rapporto che dovrebbe prevedere – questi i punti maggiormente contestati – un arbitrato esterno nel caso in cui non si trovasse un accordo economico per l’utilizzo delle news da parte delle piattaforme comeo Google e una maggiore trasparenza degli algoritmi che disciplinano la distribuzione dei contenuti. Ora, il mondo delle news in Australia sta attraversando un momento complesso perché, se ...

chiaraalbanese : RT @you_trend: ?? Oggi alle 18:30 saremo live sulle pagine Facebook di @RizzoliLibri e @you_trend con @SMerler, @lorepregliasco e @aspeciale… - aspeciale : RT @you_trend: ?? Oggi alle 18:30 saremo live sulle pagine Facebook di @RizzoliLibri e @you_trend con @SMerler, @lorepregliasco e @aspeciale… - you_trend : ?? Oggi alle 18:30 saremo live sulle pagine Facebook di @RizzoliLibri e @you_trend con @SMerler, @lorepregliasco e… - NonUnodiMeno : RT @CorradinoMineo: Vaccini in tenda, in fabbrica, nelle caserme. I giornali sembrano oggi un’insalata al vaccino, che vabbè non arriva-“Co… - the_mindflayer : RT @CorradinoMineo: Vaccini in tenda, in fabbrica, nelle caserme. I giornali sembrano oggi un’insalata al vaccino, che vabbè non arriva-“Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook dovrà Arancioni, silenziosi e solidali. Il nuovo volto dell'Italia guidata da Mario Draghi ... del post su Facebook in cui commentare l'ultima serie tv. Forse non per sempre, durerà l'... ma possiamo e vogliamo chiedervi di partecipare ad un processo decisionale che certo dovrà essere tempestivo,...

Piante acquatiche in vaso ... perché hai visto delle foto su Facebook di piante in vasi di vetro, sappi che questa operazioni ... In estate, l'acqua che evapora, dovrà essere rapidamente reintegrata. Se nella zona in cui vivi l'...

Polesine, la ripartenza sale sul treno della Zls Il Gazzettino ... del post suin cui commentare l'ultima serie tv. Forse non per sempre, durerà l'... ma possiamo e vogliamo chiedervi di partecipare ad un processo decisionale che certoessere tempestivo,...... perché hai visto delle foto sudi piante in vasi di vetro, sappi che questa operazioni ... In estate, l'acqua che evapora,essere rapidamente reintegrata. Se nella zona in cui vivi l'...