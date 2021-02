F1, il Circus potrebbe tornare a correre in Africa nel 2023 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il ritorno della F1 in Africa potrebbe essere più vicino di quanto si pensi. Stando alle indiscrezioni che rimbalzano in queste ore intorno al Circus, la cosa potrebbe prendere forma nel 2023; in SudAfrica, a trent’anni dall’ultimo GP tenutosi proprio lì. Il circuito del Kyalami potrebbe essere quindi la struttura designata per questo comeback, come ha fatto capire ai microfoni di Racefans.net il direttore del tracciato Warren Scheckter (nipote di quel Jody che nel 1979 vinse il titolo iridato guidando la Ferrari): “L’obiettivo resta far ritorno nel 2022, ma a causa degli effetti della pandemia il 2023 potrebbe essere una data più realistica. E’ fantastico che Lewis una persona di così alto profilo e così influente, abbia manifestato ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il ritorno della F1 inessere più vicino di quanto si pensi. Stando alle indiscrezioni che rimbalzano in queste ore intorno al, la cosaprendere forma nel; in Sud, a trent’anni dall’ultimo GP tenutosi proprio lì. Il circuito del Kyalamiessere quindi la struttura designata per questo comeback, come ha fatto capire ai microfoni di Racefans.net il direttore del tracciato Warren Scheckter (nipote di quel Jody che nel 1979 vinse il titolo iridato guidando la Ferrari): “L’obiettivo resta far ritorno nel 2022, ma a causa degli effetti della pandemia ilessere una data più realistica. E’ fantastico che Lewis una persona di così alto profilo e così influente, abbia manifestato ...

