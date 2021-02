Covid | scende ancora l’indice di positività nel Sannio | il report settimanale dei dati

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPer la seconda settimana consecutivaneldial-19. Dal 15 al 21 febbraio, isono quelli ufficiali comunicati dalla Asl, su 2314 tamponi effettuati “solo” 179 sono risultati positivi. Con il 7,74%, dunque, l’indicatoredi quasi tre punti percentuali rispetto a quanto accaduto nel periodo dall’8 al 14 febbraio (10,45%), Tutto sommato stabile, ma comunque in crescita, il conto dei guariti: 246 (+11 rispetto alla settimana precedente), In calo anche le vittime, soltanto una negli ultimi sette giorni mentre erano stati sette i decessi comunicati la scorsa settimana. Unico aspetto negativo il numero decisamente inferiore dei tamponi effettuati (-472) Il trend positivo, dunque, prosegue. Il 7 ...

Altri dieci morti, con il bilancio che sale a 993. Resta stabile seppur alta la pressione sugli ospedali dell'Umbria, mentre lunedì 22 febbraio si registrano più guariti che nuovi positivi, complice a ...
Torna a scendere la curva dei nuovi contagi Covid in Veneto, che registra 509 (Rpt 509, E non 419) positivi al virus nelle ultime 24 ore. Si riduce ancora il numero dei decessi, 9 rispetto agli 11 di ...