Congo, uccisi l’Ambasciatore Luca Attanasio e un Carabiniere della scorta (Di lunedì 22 febbraio 2021) l’Ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio e un Carabiniere di scorta nel convoglio diplomatico hanno trovato la morte in seguito ad un attacco terroristico a Goma. l’Ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio e un militare dell’Arma dei Carabinieri sono morti oggi, 22 febbraio a Goma in Congo. La notizia è stata diffusa nella tarda mattinata dal Ministero degli Esteri. Congo, la morte di Luca Attanasio e di un Carabiniere della scorta Attanasio e il Carabiniere di cui non sono state ancora diffuse le generalità stavano viaggiando su una ... Leggi su ck12 (Di lunedì 22 febbraio 2021)italiano ine undinel convoglio diplomatico hanno trovato la morte in seguito ad un attacco terroristico a Goma.italiano ine un militare dell’Arma dei Carabinieri sono morti oggi, 22 febbraio a Goma in. La notizia è stata diffusa nella tarda mattinata dal Ministero degli Esteri., la morte die di une ildi cui non sono state ancora diffuse le generalità stavano viaggiando su una ...

RaiNews : #Congo, uccisi l'ambasciatore italiano e un carabiniere in un attacco a un convoglio Onu - HuffPostItalia : Agguato in Congo, uccisi l'ambasciatore italiano e un carabiniere - EnricoLetta : L’Italia colpita al cuore a #Goma. Un #Ambasciatore e un #Carabiniere uccisi mentre svolgevano il loro dovere. Vici… - ilaria_nofasci : RT @CarloCalenda: Addolorati per la morte dell'Ambasciatore Attanasio e del Carabiniere che si trovava con lui, uccisi in Congo mentre rapp… - giulioenrico : RT @CarloCalenda: Addolorati per la morte dell'Ambasciatore Attanasio e del Carabiniere che si trovava con lui, uccisi in Congo mentre rapp… -