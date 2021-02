Congo, ambasciatore italiano Attanasio e carabiniere «portati nella foresta e uccisi». Procura di Roma apre indagine (Di lunedì 22 febbraio 2021) L'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio è morto dopo un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite nel Congo orientale, ha detto un... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 22 febbraio 2021) L'Repubblica Democratica delLucaè morto dopo un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite nelorientale, ha detto un...

ItalyMFA : Min. @luigidimaio: 'Ho appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte oggi del nostro Ambasciatore nella… - caritas_milano : “Tutto ciò che noi in Italia diamo per scontato non lo è in Congo dove purtroppo ci sono ancora tanti problemi da r… - luigidimaio : È una giornata buia e triste per l’Italia. Abbiamo appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte del nos… - giorgiansa : RT @Agenzia_Ansa: #Congo, colpito un convoglio internazionale nei pressi della città di Goma. Morti l'ambasciatore italiano, un carabiniere… - Alex_Bruzzi1975 : RT @SalernoSal: Stasera @La7tv cambia la sua programmazione. Dopo @OttoemezzoTW andrà in onda uno Speciale #atlantide sull’assassinio in Co… -