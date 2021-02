Bollettino Coronavirus del 22 Febbraio 2021 (Di lunedì 22 febbraio 2021) In data 22 Febbraio l’incremento nazionale dei casi, con il solito calo dei test che segue il fine settimana, è +0,34 (ieri +0,48%) con 2.818.863contagiati totali, 2.334.968 dimissioni/guarigioni (+10.335) e 95.992 deceduti (+274); 387.903 infezioni in corso (-992). Ricoverati con sintomi +351 (18.155); terapie intensive +24 (2.118) con 162 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 170.672 tamponi totali (ieri 250.986) di cui 84.185 molecolari (ieri 146.097) e 86.487 test rapidi (ieri 104.889) con 57.115 casi testati (ieri 96.581); 9.630 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,64% (ieri 5,35% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 16,86% (ieri 13,92%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Emilia Romagna 1.847; Lombardia 1.491; Campania 1.202; Toscana 911; Lazio 854. In Lombardia curva +0,25% (ieri +0,43%) con 17.871 tamponi totali (ieri 33.148) ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 febbraio 2021) In data 22l’incremento nazionale dei casi, con il solito calo dei test che segue il fine settimana, è +0,34 (ieri +0,48%) con 2.818.863contagiati totali, 2.334.968 dimissioni/guarigioni (+10.335) e 95.992 deceduti (+274); 387.903 infezioni in corso (-992). Ricoverati con sintomi +351 (18.155); terapie intensive +24 (2.118) con 162 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 170.672 tamponi totali (ieri 250.986) di cui 84.185 molecolari (ieri 146.097) e 86.487 test rapidi (ieri 104.889) con 57.115 casi testati (ieri 96.581); 9.630 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,64% (ieri 5,35% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 16,86% (ieri 13,92%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Emilia Romagna 1.847; Lombardia 1.491; Campania 1.202; Toscana 911; Lazio 854. In Lombardia curva +0,25% (ieri +0,43%) con 17.871 tamponi totali (ieri 33.148) ...

