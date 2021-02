Agguato in Congo. Il convoglio di Attanasio e Iacovacci attaccato da un commando di 7 uomini. La Procura di Roma indaga per sequestro di persona con finalità di terrorismo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sarebbero 7 gli assalitori che facevano parte del commando che ha attaccato in Congo il convoglio su cui viaggiavano l’ambasciatore italiano, Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci (nella foto), oltre al loro autista (leggi l’articolo). Attanasi, secondo quanto è stato finora ricostruito, era a bordo di uno dei due veicoli del Programma alimentare mondiale dell’Onu e stava portando viveri nei villaggi tra Goma e Rusthuru. L’Agguato è avvenuto nei pressi del parco dei Virunga, all’altezza del villaggio di Kanyamahoro vicino al monte Niyaragongo. I veicoli sono stati bloccati bruscamente dalla presenza, lungo la strada, da grosse pietre messe per impedire il loro passaggio. Dalla boscaglia che fiancheggia la strada sarebbero poi improvvisamente sbucati gli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sarebbero 7 gli assalitori che facevano parte delche hainilsu cui viaggiavano l’ambasciatore italiano, Lucae il carabiniere Vittorio(nella foto), oltre al loro autista (leggi l’articolo). Attanasi, secondo quanto è stato finora ricostruito, era a bordo di uno dei due veicoli del Programma alimentare mondiale dell’Onu e stava portando viveri nei villaggi tra Goma e Rusthuru. L’è avvenuto nei pressi del parco dei Virunga, all’altezza del villaggio di Kanyamahoro vicino al monte Niyaragongo. I veicoli sono stati bloccati bruscamente dalla presenza, lungo la strada, da grosse pietre messe per impedire il loro passaggio. Dalla boscaglia che fiancheggia la strada sarebbero poi improvvisamente sbucati gli ...

