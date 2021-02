Ultime Notizie Roma del 21-02-2021 ore 16:10 (Di domenica 21 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio alle 19 il governo rappresenta ministro degli affari regionali Mariastella Gelmini le regioni si vedono in videoconferenza in vista del Consiglio dei ministri di domattina per valutare le nuove misure anti covid questo dopo che vari governatori hanno richieste all’esecutivo un deciso cambio di passo la campagna vaccinale per la ripresa economica Zaia vince l’Europa ne sto uscendo malissimo se la regia Nazionale o sovranazionale deboli diventa inevitabile che territori si organizzino da soli Toti alleggerire le zone Gialle Individua arancioni e rosse su basi Provinciali o comunali intanto Campania emiliaRomagna Molise passano in arancione e stamani Un abbraccio a distanza tra i sindaci di vo’ Euganeo e Codogno le prime due comunità colpite dal aiuti della pandemia ... Leggi su romadailynews (Di domenica 21 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio alle 19 il governo rappresenta ministro degli affari regionali Mariastella Gelmini le regioni si vedono in videoconferenza in vista del Consiglio dei ministri di domattina per valutare le nuove misure anti covid questo dopo che vari governatori hanno richieste all’esecutivo un deciso cambio di passo la campagna vaccinale per la ripresa economica Zaia vince l’Europa ne sto uscendo malissimo se la regia Nazionale o sovranazionale deboli diventa inevitabile che territori si organizzino da soli Toti alleggerire le zone Gialle Individua arancioni e rosse su basi Provinciali o comunali intanto Campania emiliagna Molise passano in arancione e stamani Un abbraccio a distanza tra i sindaci di vo’ Euganeo e Codogno le prime due comunità colpite dal aiuti della pandemia ...

