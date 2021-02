Tre regioni entrano in arancione, Umbria e Bolzano in rosso (Di domenica 21 febbraio 2021) AGI - Sono scattate da oggi le nuove 'colorazioni' per tre regioni, Emilia Romagna, Campania e Molise, passate da gialle ad arancioni soprattutto per la diffusione delle varianti del covid.Nella nuova mappa del Paese non è prevista alcuna fascia rossa, ma Umbria e Provincia di Bolzano hanno già predisposto zone rosse a livello regionale. Da oggi dunque in queste tre regioni, come in tutte quelle arancioni, non ci si potra' spostare al di fuori dal proprio comune (tranne particolari esigenze e con l'autocertificazione) mentre ristoranti, bar, trattorie, pizzerie, gelaterie e pasticcerie dovranno restare chiusi chiusi salvo per asporto e consegna a domicilio: vietato consumare cibi e bevande all'interno. Supermercati e negozi al dettaglio di generi alimentari, librerie, cartolerie, tabacchi, ferramenta, negozi di ... Leggi su agi (Di domenica 21 febbraio 2021) AGI - Sono scattate da oggi le nuove 'colorazioni' per tre, Emilia Romagna, Campania e Molise, passate da gialle ad arancioni soprattutto per la diffusione delle varianti del covid.Nella nuova mappa del Paese non è prevista alcuna fascia rossa, mae Provincia dihanno già predisposto zone rosse a livello regionale. Da oggi dunque in queste tre, come in tutte quelle arancioni, non ci si potra' spostare al di fuori dal proprio comune (tranne particolari esigenze e con l'autocertificazione) mentre ristoranti, bar, trattorie, pizzerie, gelaterie e pasticcerie dovranno restare chiusi chiusi salvo per asporto e consegna a domicilio: vietato consumare cibi e bevande all'interno. Supermercati e negozi al dettaglio di generi alimentari, librerie, cartolerie, tabacchi, ferramenta, negozi di ...

