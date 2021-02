Serie C, 26°giornata: risultati flash delle gare delle 15 (Di domenica 21 febbraio 2021) Conclusasi da poco il palinsesto calcistico delle ore 15 domenicali, terminate anche le gare valevoli per la disputa del turno 26 di Lega Pro. Di seguito i risultati flash di Serie C. risultati flash Serie C: Girone A Carrarese-Novara (ore 12:30) 1-2Pro Patria-Pergolettese (ore 12:30) 0-2AlbinoLeffe-Grosseto 0-0Juventus U23-Lucchese 1-1Piacenza-Lecco 0-1Pontedera-Alessandria 0-0Pro Sesto-Pistoiese 2-2Pro Vercelli-Olbia 0-0Livorno-Renate (ore 17:00)Como-Giana Erminio (ore 20:30) Girone B Vis Pesaro-Perugia (12:30) 0-1Arezzo-Matelica 2-0Legnago Salus-Gubbio 1-2Modena-Sambenedettese 4-1Virtus Verona-Triestina 2-2Fermana-Imolese (ore 17:30)Sudtirol-Padova (ore 17:30)Mantova-AJ Fano (ore 20:30) Girone C Palermo-Catanzaro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 febbraio 2021) Conclusasi da poco il palinsesto calcisticoore 15 domenicali, terminate anche levalevoli per la disputa del turno 26 di Lega Pro. Di seguito idiC.C: Girone A Carrarese-Novara (ore 12:30) 1-2Pro Patria-Pergolettese (ore 12:30) 0-2AlbinoLeffe-Grosseto 0-0Juventus U23-Lucchese 1-1Piacenza-Lecco 0-1Pontedera-Alessandria 0-0Pro Sesto-Pistoiese 2-2Pro Vercelli-Olbia 0-0Livorno-Renate (ore 17:00)Como-Giana Erminio (ore 20:30) Girone B Vis Pesaro-Perugia (12:30) 0-1Arezzo-Matelica 2-0Legnago Salus-Gubbio 1-2Modena-Sambenedettese 4-1Virtus Verona-Triestina 2-2Fermana-Imolese (ore 17:30)Sudtirol-Padova (ore 17:30)Mantova-AJ Fano (ore 20:30) Girone C Palermo-Catanzaro ...

