Rosalinda Cannavò e Zenga sempre più vicini: effusioni nella notte? Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno iniziato a conoscersi meglio e, dopo la dichiarazione del gieffino, i due si sono lasciati via via andare, specie poi dopo il gesto fatto dall'ex della gieffina Giuliano Condorelli. Da qui è stato più semplice per i due avvicinarsi e lasciarsi andare alle effusioni. L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Il chiarimento tra Dayane e Rosalinda: l'amore trionfa - Video Mediaset Rosalinda Cannavò approfitta di un momento di solitudine con Dayane Mello per poterle parlare e dirle tutto quello che pensa, cercando un chiarimento con l'amica di sempre. Le due donne parlano con il ...

GF Vip, Dayane Mello in crisi: 'Io amo Rosalinda' Un'esperienza molto intensa è stata, per esempio, quella di Dayane Mello e di Rosalinda Cannavò . Dayane Mello in crisi Dayane Mello ha affrontato questo reality con grande spirito, decidendo di ...

