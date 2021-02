Pagelle Benevento-Roma 0-0, voti e tabellino Serie A 2020/2021 (Di domenica 21 febbraio 2021) Le Pagelle di Benevento-Roma 0-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2020/2021. Allo stadio Vigorito arriva un pareggio a reti bianche che frena la corsa dei giallorossi. Espulso Glik in maniera molto particolare nella ripresa, ma non ci sono occasioni degne di nota per gli ospiti tranne il rigore all’ultimo secondo tolto dal Var. Di seguito i voti ai protagonisti. Benevento (4-3-2-1): Montipò 6; Depaoli 7, Glik 4.5, Barba 6, Foulon 6; Hetemaj 6 (33’ st Tello 6), Schiattarella 6.5, Viola 6 (14’ st Caldirola 6); Ionita 6, Caprari 6 (23’ st Insigne 6); Lapadula 6.5 (33’ st Moncini 6). In panchina: Manfredini, Lucatelli, Gaich, Di Serio, Sau, Pastina, ... Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) Ledi0-0 con iai protagonisti e ildel match valido per la ventitreesima giornata di. Allo stadio Vigorito arriva un pareggio a reti bianche che frena la corsa dei giallorossi. Espulso Glik in maniera molto particolare nella ripresa, ma non ci sono occasioni degne di nota per gli ospiti tranne il rigore all’ultimo secondo tolto dal Var. Di seguito iai protagonisti.(4-3-2-1): Montipò 6; Depaoli 7, Glik 4.5, Barba 6, Foulon 6; Hetemaj 6 (33’ st Tello 6), Schiattarella 6.5, Viola 6 (14’ st Caldirola 6); Ionita 6, Caprari 6 (23’ st Insigne 6); Lapadula 6.5 (33’ st Moncini 6). In panchina: Manfredini, Lucatelli, Gaich, Di Serio, Sau, Pastina, ...

