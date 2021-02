Napoli, primo giorno in zona arancione: folla sul lungomare e in centro (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Anche oggi a Napoli, primo giorno di zona arancione, tanta folla in giro per la città, tra lungomare, strade del centro e al Vomero. Molta gente in strada, un affollamento ‘agevolato’ anche dalla splendida domenica di sole. Con il passaggio della Campania dal giallo all’arancione, il consumo in bar, pasticcerie e ristoranti, è possibile solo con asporto. In qualche zona si sono registrate file davanti ai locali per caffè e bevande da portare via. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Anche oggi adi, tantain giro per la città, tra, strade dele al Vomero. Molta gente in strada, un afmento ‘agevolato’ anche dalla splendida domenica di sole. Con il passaggio della Campania dal giallo all’, il consumo in bar, pasticcerie e ristoranti, è possibile solo con asporto. In qualchesi sono registrate file davanti ai locali per caffè e bevande da portare via. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

