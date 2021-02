Napoli, Gattuso sorride: Mertens torna prima, ecco la possibile data (Di domenica 21 febbraio 2021) L'attaccante sta per tornare in Italia e a sorpresa potrebbe anche giocare uno spezzone di gara con il Granada Leggi su 90min (Di domenica 21 febbraio 2021) L'attaccante sta perre in Italia e a sorpresa potrebbe anche giocare uno spezzone di gara con il Granada

enzoacunzo : #MilanInter Meno male che a Napoli #Gattuso ha seguito il consiglio di Crisanti e ha saggiamente allontanato le fol… - Yavonz15 : Noi tifosi del Napoli vediamo Inter e Milan, al vertice di serie A, fare caterve di cross in area. A noi c'è toccat… - Pacos05990547 : Del genio sogna #mazzarri io la #leotta, almeno io posso segarmi #Napoli #Gattuso #ForzaNapoliSempre - sportli26181512 : Diretta #Atalanta-#Napoli ore 18: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming: Gattuso si gioca molto,… - NCN_it : #ATALANTA-#NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI: #KOULIBALY PARTE DALLA PANCHINA, #GATTUSO SI GIOCA LA #CHAMPIONS… -