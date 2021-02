Madre si getta dal ponte di Vidor con il figlio in braccio: lei muore, il bambino è in gravi condizioni (Di domenica 21 febbraio 2021) Si è gettata dal ponte di Vidor con il figlio di un anno e mezzo in braccio. La giovane, 31 anni, era uscita di casa per andare a trovare i genitori, a Caerano San Marco. Non vedendola arrivare, i familiari hanno prima chiamato il marito della figlia, per sapere se aveva sue notizie, e poi hanno allertato i carabinieri. Secondo le prime informazioni, la giovane Madre, residente a Vedelago (Treviso), soffriva di una forma depressiva e per questo era in cura presso un centro specializzato. È iniziata così una ricerca sul territorio, che si è conclusa quando è stata trovata l’auto della 31enne, una Lancia Y, ferma dei pressi del ponte sul Piave, a Vidor. Temendo il peggio i militari hanno quindi fatto intervenire i vigili del fuoco che si sono calati, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Si èta daldicon ildi un anno e mezzo in. La giovane, 31 anni, era uscita di casa per andare a trovare i genitori, a Caerano San Marco. Non vedendola arrivare, i familiari hanno prima chiamato il marito della figlia, per sapere se aveva sue notizie, e poi hanno allertato i carabinieri. Secondo le prime informazioni, la giovane, residente a Vedelago (Treviso), soffriva di una forma depressiva e per questo era in cura presso un centro specializzato. È iniziata così una ricerca sul territorio, che si è conclusa quando è stata trovata l’auto della 31enne, una Lancia Y, ferma dei pressi delsul Piave, a. Temendo il peggio i militari hanno quindi fatto intervenire i vigili del fuoco che si sono calati, ...

