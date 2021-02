LIVE Musetti-Kwon 2-5, Finale Challenger Biella II in DIRETTA: quattro game in fila per il numero 97 al mondo (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANTE POSIZIONI GUADAGNA LORENZO Musetti NELLA CLASSIFICA ATP CON QUESTO TORNEO 15-40 Palla corta di alta classe per Kwon, che ha due palle per chiudere il primo set 15-30 Musetti va incontro alla palla, ma sbaglia di parecchio il dritto 15-15 Musetti va di serve and volley, non basta il recupero in corsa dell’avversario 0-15 Dritto in corsa maestoso di Kwon! Ora il parziale è di 17 punti a 5 per lui game Kwon, 2-5! Grande attacco di dritto del coreano che chiude con lo smash 40-15 In rete il dritto di Musetti, due palle del 5-2 per il coreano 30-15 Seguito però da un altro errore dell’azzurro 15-15 Finalmente una reazione di Lorenzo! Grande schiaffo di dritto incrociato 15-0 ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANTE POSIZIONI GUADAGNA LORENZONELLA CLASSIFICA ATP CON QUESTO TORNEO 15-40 Palla corta di alta classe per, che ha due palle per chiudere il primo set 15-30va incontro alla palla, ma sbaglia di parecchio il dritto 15-15va di serve and volley, non basta il recupero in corsa dell’avversario 0-15 Dritto in corsa maestoso di! Ora il parziale è di 17 punti a 5 per lui, 2-5! Grande attacco di dritto del coreano che chiude con lo smash 40-15 In rete il dritto di, due palle del 5-2 per il coreano 30-15 Seguito però da un altro errore dell’azzurro 15-15 Finalmente una reazione di Lorenzo! Grande schiaffo di dritto incrociato 15-0 ...

