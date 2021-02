La denuncia di Seedorf: “Gli allenatori di colore non hanno le stesse opportunità degli altri…” (Di domenica 21 febbraio 2021) Non poteva mancare il parere di un ex del calibro di Clarence Seedorf per commentare il derby odierno tra Milan e Inter. L'ex centrocampista, parlando a La Gazzetta dello Sport, si è soffermato sulla sfida tra le due milanesi ma anche su un tema molto caldo come quello delle pari opportunità nel mondo del pallone.Seedorf: "allenatori di colore non hanno stesse opportunità degli altri"caption id="attachment 631311" align="alignnone" width="600" Seedorf (getty images)/caption"Essere primi è sempre meglio: sbagli e sei comunque lì, se sei secondo non puoi più sbagliare", ha commentato Seedorf in merito al derby di Milano che vale la prima posizione in campionato. "Entrambe hanno grande ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 febbraio 2021) Non poteva mancare il parere di un ex del calibro di Clarenceper commentare il derby odierno tra Milan e Inter. L'ex centrocampista, parlando a La Gazzetta dello Sport, si è soffermato sulla sfida tra le due milanesi ma anche su un tema molto caldo come quello delle parinel mondo del pallone.: "dinonaltri"caption id="attachment 631311" align="alignnone" width="600"(getty images)/caption"Essere primi è sempre meglio: sbagli e sei comunque lì, se sei secondo non puoi più sbagliare", ha commentatoin merito al derby di Milano che vale la prima posizione in campionato. "Entrambegrande ...

