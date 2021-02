Kate Middleton preoccupata | sventato attentato al figlio George

Leggi su dilei

(Di domenica 21 febbraio 2021) Giorni di preoccupazione perdopo che i servizi segreti britannici sono riusciti a sventare un attacco terroristico al. I terroristi, secondo quanto riporta The Indipendent, avevano pianificato di avvelenare il gelato del principino per ucciderlo. Un piano folle e crudele che fortunatamente non sono riusciti a mettere in atto grazie all’intervento di un agente infiltrato che avrebbe informato le autorità in tempo. Il piano, raccontato da un uomo che ora si trova in prigione, prevedeva di avvelenare i gelati venduti in un negozio vicini Kensington Palace in cui spesso vengono acquistati dolciumi per la famiglia reale. “Andranno a comprare dei gelati e molto probabilmente anche illo mangerà”, sono le parole del terrorista che emergono dalle registrazioni. Per fortuna ...