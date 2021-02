Inter, Costacurta su Eriksen: “Calma, non è mica diventato Gerrard” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Alessandro Costacurta al Club di Sky Sport parla dell’Inter e della prestazione importante nel derby contro il “suo” Milan, ma non è ancora convinto del tutto dei miglioramenti di Christian Eriksen: “Eriksen titolare a centrocampo? C’è Vidal che si è eliminato dalle rotazioni con le sue prestazioni, più che Eriksen che è diventato titolare per meriti suoi. È sì una prima scelta ora Eriksen, ma non è che ora sia diventato Gerrard, Calma”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 febbraio 2021) Alessandroal Club di Sky Sport parla dell’e della prestazione importante nel derby contro il “suo” Milan, ma non è ancora convinto del tutto dei miglioramenti di Christian: “titolare a centrocampo? C’è Vidal che si è eliminato dalle rotazioni con le sue prestazioni, più cheche ètitolare per meriti suoi. È sì una prima scelta ora, ma non è che ora sia”. SportFace.

