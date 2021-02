Giugliano, non vuole attendere: paziente spacca un’asta sulla testa della dottoressa. Denunciato (Di domenica 21 febbraio 2021) Violenta aggressione ai danni del personale sanitario all’ospedale di Giugliano. Un paziente di 51 anni di Melito ha sferrato un’asta flebo sulla testa di una dottoressa. Giugliano, aggressione ai danni di una dotteressa al pronto soccorso I carabinieri della stazione di Giugliano in Campania hanno Denunciato per violenza e lesioni a pubblico ufficiale un 51enne L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 21 febbraio 2021) Violenta aggressione ai danni del personale sanitario all’ospedale di. Undi 51 anni di Melito ha sferratoflebodi una, aggressione ai danni di una dotteressa al pronto soccorso I carabinieristazione diin Campania hannoper violenza e lesioni a pubblico ufficiale un 51enne L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

