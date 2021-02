Fonseca: 'Noi poco concreti. Dzeko? Per me non esistono titolari' (Di lunedì 22 febbraio 2021) La Roma ha perso una grossa occasione con lo 0 - 0 di Benevento , ma Paulo Fonseca non fa drammi nella prima analisi a caldo. "Per noi è stata una partita difficile, il Benevento si è chiuso bene, noi ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 22 febbraio 2021) La Roma ha perso una grossa occasione con lo 0 - 0 di Benevento , ma Paulonon fa drammi nella prima analisi a caldo. "Per noi è stata una partita difficile, il Benevento si è chiuso bene, noi ...

