Foggia spiega: «Ecco perchè non è arrivato Reynolds» (Di domenica 21 febbraio 2021) Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, parla dell’affare mancato Reynolds: le sue parole sul terzino statunitense Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato di Bryan Reynolds in un’intervista a Il Corriere dello Sport. Ecco le sue parole sullo statunitense andato poi alla Roma, dopo le voci di una sinergia con la Juventus. «Avevamo esigenze nell’immediato. Ci sembrava un’investimento futuribile. non idoneo al momento. Avremmo ottenuto anche il diritto di riscatto (dalla Juventus, ndr), ma abbiamo preferito lasciar perdere». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Pasquale, direttore sportivo del Benevento, parla dell’affare mancato: le sue parole sul terzino statunitense Pasquale, direttore sportivo del Benevento, ha parlato di Bryanin un’intervista a Il Corriere dello Sport.le sue parole sullo statunitense andato poi alla Roma, dopo le voci di una sinergia con la Juventus. «Avevamo esigenze nell’immediato. Ci sembrava un’investimento futuribile. non idoneo al momento. Avremmo ottenuto anche il diritto di riscatto (dalla Juventus, ndr), ma abbiamo preferito lasciar perdere». Leggi su Calcionews24.com

lanzani_max : @nonleggerlo @EsercitoCrucian Al mio vicino di casa non interessa la politica: lui vota @berlusconi perche ama le d… - alexanderbyone : @albese5 No ma il mio odio hanno molto molto prima che venne alla Roma era al Foggia c'è un mio carissimo amico che… - OrizOrizzonte : RT @RamboDeNa: Ma questi in rosso e nero sono il Foggia?! Ma neanche. Altrimenti non si spiega eh... #SpeziaMilan - RamboDeNa : Ma questi in rosso e nero sono il Foggia?! Ma neanche. Altrimenti non si spiega eh... #SpeziaMilan -