Crollo di contagi e decessi in GB grazie ai vaccini: noi cosa aspettiamo? (Di domenica 21 febbraio 2021) I casi di Coronavirus stanno diminuendo in Gran Bretagna grazie ai vaccini. Lunedì Boris Johnson annuncerà la graduale riapertura. Prosegue l’intensa campagna vaccinale in Gran Bretagna. Quest’ultima sembrerebbe, secondo i dati statistici, aver dato i risultati sperati. I casi di decessi e di infetti da Coronavirus sono infatti notevolmente diminuiti nelle ultime settimane grazie ai L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 21 febbraio 2021) I casi di Coronavirus stanno diminuendo in Gran Bretagnaai. Lunedì Boris Johnson annuncerà la graduale riapertura. Prosegue l’intensa campagna vaccinale in Gran Bretagna. Quest’ultima sembrerebbe, secondo i dati statistici, aver dato i risultati sperati. I casi die di infetti da Coronavirus sono infatti notevolmente diminuiti nelle ultime settimaneai L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

RossellaTursi : @CottarelliCPI Concordo, ritengo che chiudere e riaprire non sia una soluzione. Pensare alla circolazione a fasce d… - Luca8593 : @heather_parisi @lucatelese @tpi imbecille analfabeta, macchietta da operetta, il solo personale sanitario italiano… - aconoscitore : @ThManfredi @CrossWordsCW @gianlucac1 @Doom3Gloom @AurelianoStingi @EricTopol Io non ho nessun B. Credo anch’io che… - aconoscitore : @ThManfredi @CrossWordsCW @gianlucac1 @Doom3Gloom @AurelianoStingi @EricTopol E quindi come si spiega il crollo dei… - 25O319 : @roberta_fasani @il_brigante07 Sei sicura? Il crollo c'è stato per tutti. I contagi ridotti della metà in tutto il mondo. -