Covid, Galli critica il sistema dei colori: «Non sono un menagramo, il contagio è ripartito» (Di domenica 21 febbraio 2021) «Io parlo sempre a ragion veduta, dico che ci sono le varianti e mi rispondono che sono un menagramo. Mi fate fare sempre la figura della Cassandra, come se a me facesse piacere». Così Massimo Galli, che dirige il Reparto di Malattie infettive al Sacco di Milano, in un’intervista concessa a “Il Messaggero”. «Che io sia preoccupato è evidente. Che la tendenza sia cambiata, in senso negativo, è altrettanto evidente. La ripartenza del contagio in buona parte l’effetto della variante. E non solo di quella inglese», ha svelato allarmato l’infettivologo. leggi anche l’articolo —> Covid, il bollettino di oggi: 14.931 nuovi casi e 251 morti, stabili le intensive Covid Galli critica il sistema dei colori: ... Leggi su urbanpost (Di domenica 21 febbraio 2021) «Io parlo sempre a ragion veduta, dico che cile varianti e mi rispondono cheun. Mi fate fare sempre la figura della Cassandra, come se a me facesse piacere». Così Massimo, che dirige il Reparto di Malattie infettive al Sacco di Milano, in un’intervista concessa a “Il Messaggero”. «Che io sia preoccupato è evidente. Che la tendenza sia cambiata, in senso negativo, è altrettanto evidente. La ripartenza delin buona parte l’effetto della variante. E non solo di quella inglese», ha svelato allarmato l’infettivologo. leggi anche l’articolo —>, il bollettino di oggi: 14.931 nuovi casi e 251 morti, stabili le intensiveildei: ...

SkyTG24 : 'In questo momento non sta andando bene' Le parole di Massimo #Galli, primario del reparto di malattie infettive de… - repubblica : L'infettivologo Massimo Galli: 'Ho il reparto invaso dalle nuove varianti del Covid. Presto problemi più seri, serv… - fattoquotidiano : Covid, Galli a Tv2000: “Lockdown totale? Inevitabile la soluzione proposta da Ricciardi. Con le nuove varianti avre… - PaoloRecepit1 : Terzo tempo- Oggi l'interista prof Galli è a San Siro ad ammonire severamente i suoi compagni di tifo nerazzurro su… - Osvaldo73238685 : @fofinhobello @polemicoqualun1 @MassimoGalli51 Quante balle!!! In Realtà il Covid NON esiste e trattasi di isteria… -