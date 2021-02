Covid | Fontana | ' memoriale Codogno ricorda vittime e umanità di questa terra'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 febbraio 2021) Milano, 21 feb. (Adnkronos) - "Siamo qui nel luogo dove tutto un anno fa è improvvisamente, inaspettatamente è iniziato. La memoria collettiva legata al dramma della pandemia è affidata a questo: un luogo che da un lato serve per non dimenticare le sofferenze e i sacrifici diprima zona rossa, ma è anche un riconoscimento ai valori di solidarietà echeha saputo dimostrare". Così il presidente di Regione Lombardia Attiliointerviene all'inaugurazione del, città in provincia di Lodi diventata il simbolo della prima ondata della pandemia, perre ledel coronavirus. "Credo che questodebba avere innanzitutto la ...