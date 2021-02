C’è Posta per Te, per la puntata Maria sceglie un look rosso fuoco. Ma a attirare l’attenzione è il bracciale, il costo? Da capogiro (Di domenica 21 febbraio 2021) Maria De Filippi, la reginetta della serata in tutti i sensi. Con l’appuntamento serale del sabato sera italiano, il people show C’è Posta per Te si è aggiudicato nuovamente il primo posto in classifica. Ma i riflettori non sono rimasti accesi solo sugli ospiti, Stefano De Martino e Renato Zero, ma anche e soprattutto sulla padrona di casa, che da diverso tempo ormai è diventata anche una vera icona di stile. Un look che si addice a un animo elegante ma semplice quello sfoggiato in puntata da Maria De Filippi. Che la conduttrice abbia un debole per i completini formati da giacca e pantalone, ormai è una certezza, ma se agli abiti decisamente eleganti si abbina anche il giusto accessorio, ecco che si riesce a fare la differenza. Queen Mary spopola non solo per talento ma anche per stile.



