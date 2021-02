Cavese | è notte fonda | la superiorità numerica non basta | ko anche a Monopoli

(Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Ba)- Sprola. Lo fa al termine della settimana più difficile, quella dei contagi, delle assenze e della rosa ridotta all’osso. Ma dove finiscono gli alibi, iniziano i demeriti. Contro untutt’altro che insormontabile, la formazione di Sasà Campilongo non è riuscita a sfruttare laper un’ora abbondante, mettendo in mostra tutti i propri limiti. Un fulmine in un pomeriggio opaco. È la giusta sintesi di: Andrea De Paoli, ex di turno, a cinque giri di lancetta dal termine, ha sbloccato il risultato su un’iniziativa solitaria e beffando il portiere Kucich. La partita. Un primo tempo poco avaro di emozioni, condizionato dai biancoverdi a partire dal 23’ quando ...

Ultime Notizie dalla rete : Cavese notte

anteprima24.it

Successo pesantissimo per l'undici di Lello Di Napoli che compie un grande balzo in classifica, superando, Bisceglie e Potenza(che non ha giocato). In dieci giorni battono le due calabresi. ...... i tifosi ci insultano in ogni modo, a volte rimaniamo fino aassediati negli spogliatoi di ... Ebbi uno scontro incredibile perché mi volevano vendere alla, ma io minacciai che avrei smesso ...Monopoli (Ba)- Sprofonda la Cavese. Lo fa al termine della settimana più difficile, quella dei contagi, delle assenze e della rosa ridotta all’osso. Ma dove finiscono gli alibi, iniziano i demeriti. C ...Momenti di paura a Cava de' Tirreni, dove l'amante di un'inquilina, in fuga dal marito dopo un incontro passionale a San Valentino, si è calato dal balcone del secondo piano, perdendo l'equilibrio e c ...