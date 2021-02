Benevento Roma streaming, guarda la partita in diretta (Di domenica 21 febbraio 2021) Benevento Roma streaming – E’ la Roma a chiudere una domenica di campionato molto intensa. I giallorossi sono di scena a Benevento, dove affrontano la formazione di Filippo Inzaghi. Giornata chiave per la squadra di Fonseca, che nel bel mezzo del doppio confronto con lo Sporting Braga cerca un successo che sarebbe fondamentale per la L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 21 febbraio 2021)– E’ laa chiudere una domenica di campionato molto intensa. I giallorossi sono di scena a, dove affrontano la formazione di Filippo Inzaghi. Giornata chiave per la squadra di Fonseca, che nel bel mezzo del doppio confronto con lo Sporting Braga cerca un successo che sarebbe fondamentale per la L'articolo

ASRomaEN : ?? MATCHDAY ?? ?? Benevento ?? Stadio Vigorito ? 20:45 CET Forza Roma! ???? #ASRoma #BeneventoRoma - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ?? #BeneventoRoma: squadre in campo per il riscaldamento ?? Le FOTO dal nostro inviato allo stadio #Vigorito #LeBombeDiVla… - CalcioUn : RT @BombeDiVlad: ?? La distinta di #Benevento - #Roma direttamente dallo Stadio #Vigorito. Oggi saremo lì per seguire il match #LIVE dalla t… - gennysiervo : @Chiariello_CS Umberto credi che nelle prossime partite tra Sassuolo Milan Roma 3 sconfitte più il recupero, Benev… - BombeDiVlad : ?? #BeneventoRoma: squadre in campo per il riscaldamento ?? Le FOTO dal nostro inviato allo stadio #Vigorito… -