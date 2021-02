Tel Aviv | con il vaccino birra in omaggio | l' iniziativa per raggiungere i più giovani

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 20 febbraio 2021) Mentre in Italia e in gran parte di Europa non si riesce ancora a vaccinare tutti gli anziani e in generale i soggetti a rischio, Israele è già passata aie aissimi. Tel-offre laNel paese del vicino oriente la percentuale di persone vaccinate in proporzione alla popolazione è la più alta al mondo. Con ogni probabilità Israele sarà una delle primissime nazioni a tornare a una sorta di normalità tra qualche settimana. Nonostante alcune difficoltà (gli ebrei ultra ortodossi che rifiutano il), nel paese la situazione migliora di giorno in giorno. Quasi tutti gli over 60 sono stati messi in sicurezza, dunque ora si passa all'immunizzazione dei. E nella municipalità di Tel-per spingere i maggiorenni a farlo è stata ideata ...