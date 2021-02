"Sempre peggio". Gelo in studio a L'Eredità e Insinna in imbarazzo: cosa esce di bocca a questa concorrente (Di sabato 20 febbraio 2021) Flavio Insinna basito dalla concorrente de L'Eredità. Succede nella puntata del 20 febbraio del programma di Rai 1, dove a sfidare il campione Ernesto c'è Rita. "Gestisce un'impresa a conduzione familiare", esordisce il conduttore presentando la sfidante e poi, come al solito, chiedendo come va la vita. Ed è proprio qui che Rita spiazza tutti: "Va Sempre peggio. Gestisco un'impresa familiare, nel senso che mi occupo di sanità e trasporti per i miei figli. E va Sempre peggio, visto che sono Sempre a casa". Immediata la replica di Insinna che, a sua volta, dice: "Dopo questa botta di ottimismo che ci hai dato, cambiamo... Una laurea da interprete e traduttrice in lingua francese e russo". Il conduttore tenta di virare ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Flaviobasito dallade L'. Succede nella puntata del 20 febbraio del programma di Rai 1, dove a sfidare il campione Ernesto c'è Rita. "Gestisce un'impresa a conduzione familiare", esordisce il conduttore presentando la sfidante e poi, come al solito, chiedendo come va la vita. Ed è proprio qui che Rita spiazza tutti: "Va. Gestisco un'impresa familiare, nel senso che mi occupo di sanità e trasporti per i miei figli. E va, visto che sonoa casa". Immediata la replica diche, a sua volta, dice: "Dopobotta di ottimismo che ci hai dato, cambiamo... Una laurea da interprete e traduttrice in lingua francese e russo". Il conduttore tenta di virare ...

