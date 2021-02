Scuola, in Puglia didattica a distanza al 100% per due settimane (Di sabato 20 febbraio 2021) Tutti gli studenti pugliesi di ogni ordine e grado, dal 22 febbraio al 5 marzo, seguiranno le lezioni in didattica digitale integrata , ad eccezione delle attività laboratoriali e della didattica ... Leggi su leggo (Di sabato 20 febbraio 2021) Tutti gli studenti pugliesi di ogni ordine e grado, dal 22 febbraio al 5 marzo, seguiranno le lezioni indigitale integrata , ad eccezione delle attività laboratoriali e della...

lifestyleblogit : Scuola Puglia, ordinanza Emiliano: didattica a distanza per tutti - - KotetsuJeegu : @sconticchio Ma non mi pare che stia dando le giuste indicazioni ai boss di Regione. Vedi quello che sta per fare E… - ElizabethRavag1 : RT @GiuseppePalma78: Per quelle famiglie in cui lavorano entrambi i genitori e che non hanno nonni a disposizione, due settimane di baby si… - infoitinterno : Scuola in Puglia, verso una nuova ordinanza: DDI per tutti fino al 5 marzo - infoitinterno : Scuola in Puglia, ritorno alla didattica a distanza per tutti -