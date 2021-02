Sanremo 2021 | finalmente svelata la lista dei duetti con ospite dei 26 Big in gara

Leggi su altranotizia

(Di sabato 20 febbraio 2021) . Alcuni, però, preferiranno esibirsi soli. Vediamo chi.– Amadeus. Fonte: InstagramManca poco più di una settimana all’inizio del festival die i giochi sembrano ormai essere fatti. Nelle ultime ore, infatti, è stata ancheladeicondei 26 Big insul palco dell’Ariston. Siete curiosi di scoprire chi si esibirà al fianco dei cantanti di? Scopriamo subito tutti i brani scelti per questa serata d’eccezione e tutti gli ospiti che accompagneranno gli artisti in. Non tutti i cantanti insi esibiranno con unNelle ultime ore sono state annunciate le cover che i 26 Big in ...