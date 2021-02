Pagelle Genoa-Verona 2-2, voti e tabellino Serie A 2020/2021 (Di sabato 20 febbraio 2021) Le Pagelle di Genoa-Verona 2-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della ventitreesima giornata di Serie A 2020/2021. Al Ferraris partita emozionante: Ilic che sblocca l’incontro e Faraoni che segna la rete del nuovo sorpasso rispondendo al momentaneo pareggio messo a segno da Shomurodov. In pieno recupero il pareggio firmato da Badelj. Di seguito i voti ai protagonisti del match di Marassi. GLI HIGHLIGHTS Genoa (3-5-2): Perin 5.5; Masiello 6, Radovanovic 5.5, Criscito 5.5; Zappacosta 6, Strootman 5.5 (22’ Pandev 5.5), Badelj 7, Zajc 6.5 (1’ st Shomurodov 7), Czyborra 5 (1’ st Pellegrini 5.5); Pjaca 6 (10’ st Rovella 6), Destro 5.5 (22’ st Scamacca 6). In panchina: Marchetti, Goldaniga, Onguené, ... Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) Ledi2-2 con iai protagonisti e ildel match della ventitreesima giornata di. Al Ferraris partita emozionante: Ilic che sblocca l’incontro e Faraoni che segna la rete del nuovo sorpasso rispondendo al momentaneo pareggio messo a segno da Shomurodov. In pieno recupero il pareggio firmato da Badelj. Di seguito iai protagonisti del match di Marassi. GLI HIGHLIGHTS(3-5-2): Perin 5.5; Masiello 6, Radovanovic 5.5, Criscito 5.5; Zappacosta 6, Strootman 5.5 (22’ Pandev 5.5), Badelj 7, Zajc 6.5 (1’ st Shomurodov 7), Czyborra 5 (1’ st Pellegrini 5.5); Pjaca 6 (10’ st Rovella 6), Destro 5.5 (22’ st Scamacca 6). In panchina: Marchetti, Goldaniga, Onguené, ...

