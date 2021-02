Morto Guido Stagnaro | l' inventore di Topo Gigio

(Di sabato 20 febbraio 2021) Èil papà di. Aveva 96 anni e purtroppo non è riuscito a sconfiggere le complicanze legate al Covid, il papà letterario disu Notizie.it.

TgLa7 : Morto a 96 anni di Covid Guido #Stagnaro, 'papa' di Topo Gigio - Agenzia_Italia : È morto Guido Stagnaro, il 'papà' di Topo Gigio - RaiNews : Morto Guido Stagnaro, uno dei padri di Topo Gigio, autore poliedrico, pioniere della tivù italiana - MartinaCecco79 : RT @Adnkronos: Addio a Guido #Stagnaro, morto di Covid il 'papà' di #TopoGigio - _ilovedelpo : RT @TgLa7: Morto a 96 anni di Covid Guido #Stagnaro, 'papa' di Topo Gigio -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Guido

Topo Gigio è rimasto orfano,il papà del pupazzo amato da ...Stagnaro, il 'papà' di Topo ...Il covid si è portato via anche Guido Stagnaro, milanese d'adozione, nato a Sestri Levante il 20 gennaio del 1925, morto il 18 febbraio a 96 ...Roma – Il papà di Topo Gigio, Guido Stagnaro, è morto a 96 anni per le complicazioni da covid. Sceneggiatore e scrittore, pioniere della Rai in bianco e nero e creatore del personaggio di Topo Gigio p ...