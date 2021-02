“Mi mancherai ” Barbara D’Urso colpita da un grave lutto | il web è sotto choc Tutti i dettagli

Leggi su viaggiarealverde

(Di sabato 20 febbraio 2021) Il covid si è portato via un grande campione, è morto Mauro Bellugi; l’ex calciatore aveva 71 anni e nella sua lunga carriera aveva militato nelle squadre di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese, oltre che naturalmente per la Nazionale Italiana con circa 32 presenze. Nel suo derby contro il Milan, l’Inter giocherà con ilal braccio, e come potrebbe essere altrimenti quando lo stesso Bellugi aveva detto in un’occasione: “Ho giocato anche con Bologna e Napoli ma la mia famiglia è stata l’Inter, l’Inter è nel cuore”. L’ex calciatore era ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano dove. a causa di alcune complicanze, aveva subito purtroppo anche l’amputazione delle gambe. La dedica diPoche settimane fa era stato ospite in collegamento dall’ospedale a nel salotto dia Live-Non è la ...