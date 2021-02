Mauro Bellugi | la commozione degli amici da Moratti a Barbara D' Urso

(Di sabato 20 febbraio 2021) La morte di, ex difensore di Inter, Bologna e Napoli , ha commosso il mondo del calcio e non solo. Tante i messaggi di cordoglio e i ricordi di, compagni e società in cui ha ...

FBiasin : Il giorno prima del #Derby. Ciao Mauro. #Bellugi - Gazzetta_it : Il calcio piange Mauro #Bellugi se ne va a 71 anni l’ex difensore dell’Inter - sscnapoli : La SSC Napoli si unisce al dolore della famiglia Bellugi per la scomparsa del caro Mauro. - PatoCornejo : RT @Gazzetta_it: Il calcio piange Mauro #Bellugi se ne va a 71 anni l’ex difensore dell’Inter - Spezia_1906 : ?? Aveva perso le gambe a causa del Covid ?? Oggi ci lascia. RIP Mauro #Bellugi -

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Bellugi

La morte di, ex difensore di Inter, Bologna e Napoli , ha commosso il mondo del calcio e non solo. Tante i messaggi di cordoglio e i ricordi di amici, compagni e società in cui ha militato. Il suo ...Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa di. A ricordarlo c'è Tarcisio Burgnich, compagno di mille battaglie in quella difesa. Ai nostri microfoni ha ricordato, commosso, quello che è stato per luiMilano, 20 feb. (Adnkronos) - 'A un anno esatto dal primo caso di Covid in Italia, ci lascia Mauro Bellugi. Segnato dal virus, il calciatore ...L'ex presidente dell'Inter si dice scioccato dalla notizia: "Nessuno se lo aspettava, sembrava uscito dal problema".