Lo youtuber Lepri è stato condannato a 8 mesi per evasione fiscale (Di sabato 20 febbraio 2021) La star di Youtube Stefano Lepri, 25enne, noto sul web col nickname di St3pny, è stato condannato a 8 mesi di reclusione per evasione fiscale dal tribunale di Firenze. Il pm Christine Von Borries nella sua requisitoria aveva chiesto una pena di 1 anno e 4 mesi. La difesa aveva chiesto l'assoluzione, alla luce del fatto che il 25enne nei mesi scorsi aveva versato al Fisco quanto dovuto. In base alle indagini della guardia di finanza, nel 2017 Lepri, che ha la residenza a Fiesole, avrebbe evaso Iva per circa 76mila euro, omettendo di presentare dichiarazione a fini Iva per redditi pari a 344mila euro. Per l'accusa St3pny, che ha circa 3,7 milioni di follower sui social network, avrebbe stipulato con le agenzie pubblicitarie contratti per ...

