LIVE – Chievo-Monza 0-1 | Serie B 2020 2021 DIRETTA

(Di sabato 20 febbraio 2021) Ladi, match valevole per la ventiquattresima giornata di. I veneti e i brianzoli sono appaiati al Cittadella al 2° posto in classifica con 39 punti e 5 lunghezze di ritardo dall’Empoli capolista: di 10 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte il cammino di entrambe le formazioni. Calcio d’inizio alle ore 16:00 di sabato 20 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(4-4-2): Semper; Mogos, Leverbe, Rigione, Cotali; Ciciretti, Palmiero, Obi, Garritano; De Luca, Margiotta.Allenatore: Aglietti(4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Pirola, Carlos Augusto; Frattesi, Scozzarella, ...

SSportNetwork : Chievo: Semper; Mogos, Leverbe, Rigione, Cotali; Ciciretti, Palmiero, Obi, Garritano; De Luca, Margiotta Monza: Di… - p_iannarelli : ????Tra pochi minuti #ChievoMonza su @TuttoMercatoWeb #SerieBKT - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: LIVE Primavera Hellas Verona-Chievo, il derby del Tavellin in tempo reale - ritz3327 : Primavera, Hellas Verona-Chievo 4-3 | Hellas Live - ReggianaLIVE : Alvini ripropone il 4-2-3-1 che ha ben figurato contro il Chievo. Rossi e Del Pinto saranno la cerniera in mezzo al… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Chievo

Scozzarella strattona De Luca, punizionea metà. Monza che non è ancora riuscito a prendere bene le misure della gara e che stranamente lascia possesso palla al9'pt - Dopo l'azione ......Jacopo D'Antuono) TUTINO RADDOPPIA! Ascoli Salernitana in diretta dal Del Duca sul risultato... Monza econ 39 punti, senza dimenticare la Spal a quota 36 e il Lecce a 35. Ci sono 7 squadre ...Brocchi (Lamanna, Anastasio, Barberis, Gytkjaer, D’Errico, Bettella, Scaglia, Armellino, Ricci, Colpani, Sampirisi, Diaw). ARBITRO: Sig. Sacchi di Macerata (Villa-Ruggieri). AMMONITO: Bellusci (M). IL ...54' Fallo di Mogos su Dany Mota. Punizione per il Monza. La palla arriva in area a Dany Mota che svirgola però il pallone sul fondo.50' Cambio per Aglietti. Fuori Garritano, dentro Canotto.47' Ammonit ...