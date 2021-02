Ivrea, donna picchiata e costretta dal compagno a dormire in strada (Di sabato 20 febbraio 2021) commenta agenzia La picchiava e la maltrattava, tanto che la donna spesso aveva dormito in strada, sulle panchine, per sfuggire alle violenze del compagno. L'ennesima storia di soprusi familiari è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 20 febbraio 2021) commenta agenzia La picchiava e la maltrattava, tanto che laspesso aveva dormito in, sulle panchine, per sfuggire alle violenze del. L'ennesima storia di soprusi familiari è ...

