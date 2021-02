In Israele Netanyahu apre i 'giochi' di guerra con Iran e Hezbollah (Di sabato 20 febbraio 2021) A farci da guida in questa nuova tappa del viaggio di Globalist nell'Israele verso il voto, il più autorevole analista militare israeliano, oltre che firma storica di Haaretz : Amos Harel. giochi di ... Leggi su globalist (Di sabato 20 febbraio 2021) A farci da guida in questa nuova tappa del viaggio di Globalist nell'verso il voto, il più autorevole analista militare israeliano, oltre che firma storica di Haaretz : Amos Harel.di ...

globalistIT : - rassegnaflp : RT @Piccole_Note: [l'idea che]...l’accordo sul #nucleare mette in pericolo #israele , è un inganno nei confronti dell’opinione pubblica isr… - Piccole_Note : [l'idea che]...l’accordo sul #nucleare mette in pericolo #israele , è un inganno nei confronti dell’opinione pubbli… - VittorioFerram1 : RT @ebreieisraele: #biden, dopo averlo sempre negato, tramite il segr. di stato #blinken rinnega il riconoscimento del #golan come parte di… - OdorizziAlex : RT @byoblu: 'Il premier Benjamin Netanyahu bolla i non vaccinati come i nuovi nemici'. La partita di Israele sarà cruciale per capire se il… -