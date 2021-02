I partiti non l'hanno capito: la scommessa di Draghi è senza pareggio (Di sabato 20 febbraio 2021) Talvolta l’enfasi del linguaggio oscura la sostanza delle cose. Tutti i partiti a segnalare, con parole gonfie di retorica, che il discorso di Mario Draghi in Senato sia stato addirittura rifondativo. Ma si sono chiesti che vuol dire rifondare un Paese? I partiti hanno paura. Paura di mischiarsi e confondersi. Lui li ha rassicurati, invitandoli a una collaborazione senza pregiudizi, perché - ha detto - l’unità non compromette la vostra identità. Ma la paura dei partiti somiglia a quella del paziente che, sul lettino dell’analista, difende tutte le sovrastrutture culturali, i tic e le nevrosi che fanno la sua malattia, e in cui si identifica. Perché teme di perdere, appunto, se stesso. Così si spiegano sortite apparentemente diverse, ma figlie dello stesso riflesso condizionato. È ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 febbraio 2021) Talvolta l’enfasi del linguaggio oscura la sostanza delle cose. Tutti ia segnalare, con parole gonfie di retorica, che il discorso di Marioin Senato sia stato addirittura rifondativo. Ma si sono chiesti che vuol dire rifondare un Paese? Ipaura. Paura di mischiarsi e confondersi. Lui li ha rassicurati, invitandoli a una collaborazionepregiudizi, perché - ha detto - l’unità non compromette la vostra identità. Ma la paura deisomiglia a quella del paziente che, sul lettino dell’analista, difende tutte le sovrastrutture culturali, i tic e le nevrosi che fanno la sua malattia, e in cui si identifica. Perché teme di perdere, appunto, se stesso. Così si spiegano sortite apparentemente diverse, ma figlie dello stesso riflesso condizionato. È ...

