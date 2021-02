Highlights e gol Genoa-Verona 2-2 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di sabato 20 febbraio 2021) Ilcon glie i gol di2-2, match della ventitreesima giornata di. Al Ferraris vantaggio dell’Hellas con la rete di Ilic nel primo tempo, nella ripresa Shomurodov pareggia i conti ma c’è il nuovo gol degli ospiti con Faraoni. In pieno recupero nuovo pareggio targato Badelj. In alto le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE DEL MATCH ttps://streamable.com/mxe8wm SportFace.

GENOA - VERONA 2 - 2 17' Ilic (V), 48' Shomurodov (G), 61' Faraoni (V), 94' Badelj (G) GENOA (3 - 5 - 2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman (67' Pandev), Badelj, Zajc (46' ...... noi abbiamo fatto un grande primo tempo, probabilmente dovevamo fare unin più. Nella ripresa ... e ci dispiace moltissimo Mondiale per club al Bayern: guarda gliBundesliga Bayern, ...Il video con gli highlights e i gol di Genoa-Verona 2-2, match della ventitreesima giornata di Serie A 2020/2021. Al Ferraris vantaggio dell’Hellas con la rete di Ilic nel primo tempo, nella ripresa S ...Ritorno in campo con un pareggio per la Primavera 3 dell'Avellino, che ha impattato 2-2 sul campo della Turris. Riviviamo le emozioni dell'incontro con gli highlights nel video in ...