Governo: Barbuto (M5S), 'sì sofferto a fiducia per difendere nostre conquiste' (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Se fossimo rimasti all'opposizione oggi, probabilmente, non avremmo la stessa forza nel difendere i risultati raggiunti e avremmo sicuramente assistito, impotenti, alla restaurazione. Ecco perché ho votato sì alla fiducia". Lo scrive in una lettera aperta la deputata M5S Elisabetta Barbuto. "È stata una scelta dura, travagliata. Comprendo l'emozione della collega Leone al Senato. La comprendo -prosegue- perché anche io ho provato, e forte, la tentazione fino all'ultimo di dire no tanto è vero che ho votato solo alla seconda chiama. Ma, alla fine, ho detto sì perché è prevalsa in me la decisione di rispettare la volontà di coloro che si sono espressi su Rousseau nonché la volontà di tutti gli elettori italiani che il 4 marzo 2018 ci hanno dato il loro voto per cambiare". "L'esperienza mi ha insegnato che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Se fossimo rimasti all'opposizione oggi, probabilmente, non avremmo la stessa forza neli risultati raggiunti e avremmo sicuramente assistito, impotenti, alla restaurazione. Ecco perché ho votato sì alla". Lo scrive in una lettera aperta la deputata M5S Elisabetta. "È stata una scelta dura, travagliata. Comprendo l'emozione della collega Leone al Senato. La comprendo -prosegue- perché anche io ho provato, e forte, la tentazione fino all'ultimo di dire no tanto è vero che ho votato solo alla seconda chiama. Ma, alla fine, ho detto sì perché è prevalsa in me la decisione di rispettare la volontà di coloro che si sono espressi su Rousseau nonché la volontà di tutti gli elettori italiani che il 4 marzo 2018 ci hanno dato il loro voto per cambiare". "L'esperienza mi ha insegnato che ...

TV7Benevento : Governo: Barbuto (M5S), 'sì sofferto a fiducia per difendere nostre conquiste'... - Agenparl : Elisabetta Barbuto (M5S Camera) - Lettera aperta sul mio sì al Governo Draghi - - zazoomblog : Governo: Barbuto (Un. ciechi) pronti a lavorare insieme per cittadini svantaggiati (2) - #Governo: #Barbuto… - TV7Benevento : Governo: Barbuto (Un. ciechi), 'pronti a lavorare insieme per cittadini svantaggiati' (2)... - beppe6965 : @Comemigirano @AzzurraBarbuto voglio vedere la lega come una spina nel fianco a questo governo del… -