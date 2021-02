È innegabile: l’Intelligenza Artificiale funziona (abbastanza) (Di sabato 20 febbraio 2021) È innegabile: l’Intelligenza Artificiale (IA) funziona, anche se con limiti evidenti. Nella comunità che sviluppa e applica l’IA sta crescendo l’esigenza di una IA “spiegabile” di cui vi voglio parlare in questo e nel prossimo post. funziona l’IA? Sì, spesso senza che ce ne accorgiamo, per esempio nei suggerimenti che ci vengono dati quando acquistiamo qualcosa online. I limiti si vedono: ottengo risposte esilaranti dal mio assistente vocale quando cerco di fargli riprodurre musica del cantante Nuttea; il mio vecchio robot aspirapolvere s’incastrava continuamente. Tuttavia sia l’assistente sia l’aspirapolvere mostrano capacità che vent’anni fa sarebbero state fantascienza. I nodi vengono al pettine quando dall’IA può dipendere la vita di persone: per esempio nella guida automatica e nelle diagnosi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) È(IA), anche se con limiti evidenti. Nella comunità che sviluppa e applica l’IA sta crescendo l’esigenza di una IA “spiegabile” di cui vi voglio parlare in questo e nel prossimo post.l’IA? Sì, spesso senza che ce ne accorgiamo, per esempio nei suggerimenti che ci vengono dati quando acquistiamo qualcosa online. I limiti si vedono: ottengo risposte esilaranti dal mio assistente vocale quando cerco di fargli riprodurre musica del cantante Nuttea; il mio vecchio robot aspirapolvere s’incastrava continuamente. Tuttavia sia l’assistente sia l’aspirapolvere mostrano capacità che vent’anni fa sarebbero state fantascienza. I nodi vengono al pettine quando dall’IA può dipendere la vita di persone: per esempio nella guida automatica e nelle diagnosi ...

Frances16505927 : RT @NiSh86_: Comunque per una volta facciamo vincere per meritocrazia e non l'ignoranza? Che specifico, non è una colpa ma è innegabile che… - newsun1992 : RT @NiSh86_: Comunque per una volta facciamo vincere per meritocrazia e non l'ignoranza? Che specifico, non è una colpa ma è innegabile che… - NiSh86_ : Comunque per una volta facciamo vincere per meritocrazia e non l'ignoranza? Che specifico, non è una colpa ma è inn… -

Ultime Notizie dalla rete : innegabile l’Intelligenza Verona (Bocconi): «Intelligenza artificiale, l’università entra nel futuro» Corriere della Sera