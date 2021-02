Daydreamer anticipazioni: SANEM sarà molto delusa da CAN, ecco perché (Di sabato 20 febbraio 2021) Can Divit (Can Yaman) riuscirà mai a recuperare la memoria? È questa la domanda che si porrà SANEM Aydin (Demet Ozdemir) nelle puntate finali di Daydreamer – Le Ali del Sogno. Proprio quando i due innamorati si saranno riappacificati, dopo l’anno trascorso lontani a causa delle menzogne di Yigit (Utku Ates) e Huma (Ipek Tenolcay), un incidente rimetterà tutto in discussione e causerà più di un dispiacere alla sfortunata protagonista della telenovela turca… Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Can non ricorda nulla dei suoi ultimi due anni Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni della soap, sapete che Can e SANEM avranno l’incidente d’auto proprio mentre staranno per partire con la nave dell’uomo alla volta delle Galapagos, isole dove avranno scelto di stare per due anni ... Leggi su tvsoap (Di sabato 20 febbraio 2021) Can Divit (Can Yaman) riuscirà mai a recuperare la memoria? È questa la domanda che si porràAydin (Demet Ozdemir) nelle puntate finali di– Le Ali del Sogno. Proprio quando i due innamorati si saranno riappacificati, dopo l’anno trascorso lontani a causa delle menzogne di Yigit (Utku Ates) e Huma (Ipek Tenolcay), un incidente rimetterà tutto in discussione e causerà più di un dispiacere alla sfortunata protagonista della telenovela turca…– Le Ali del Sogno, news: Can non ricorda nulla dei suoi ultimi due anni Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alledella soap, sapete che Can eavranno l’incidente d’auto proprio mentre staranno per partire con la nave dell’uomo alla volta delle Galapagos, isole dove avranno scelto di stare per due anni ...

