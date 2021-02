Covid: medico Varese, 'virus ci ha messo in ginocchio, non pronti a tanti morti' (Di sabato 20 febbraio 2021) Milano, 20 feb. (Adnkronos) - "Oggi si conclude una fase della mia vita così strana e intensa che se me ne avessero parlato, un anno fa, non avrei saputo crederci. Da marzo 2019 la vita di tutti è stata travolta inaspettatamente, in un modo o nell'altro… il fatto che mi trovassi al termine del percorso di specializzazione in pneumologia all'ospedale di Varese ha complicato ulteriormente le cose". Inizia così il messaggio di Letizia Traversi che ha deciso a un anno di distanza dal primo caso di Covid in Italia di aggiungere la sua voce "alle tante che parlano, non sempre a proposito". "A maggio, dopo una prima ondata che aveva quasi risparmiato la nostra città, dicevo che in fondo avevamo solo lavorato, come sempre, anche se in condizioni più difficili e con molta più paura. Oggi, dopo una seconda ondata che ci ha messi in ginocchio, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Milano, 20 feb. (Adnkronos) - "Oggi si conclude una fase della mia vita così strana e intensa che se me ne avessero parlato, un anno fa, non avrei saputo crederci. Da marzo 2019 la vita di tutti è stata travolta inaspettatamente, in un modo o nell'altro… il fatto che mi trovassi al termine del percorso di specializzazione in pneumologia all'ospedale diha complicato ulteriormente le cose". Inizia così il messaggio di Letizia Traversi che ha deciso a un anno di distanza dal primo caso diin Italia di aggiungere la sua voce "alle tante che parlano, non sempre a proposito". "A maggio, dopo una prima ondata che aveva quasi risparmiato la nostra città, dicevo che in fondo avevamo solo lavorato, come sempre, anche se in condizioni più difficili e con molta più paura. Oggi, dopo una seconda ondata che ci ha messi in, ...

