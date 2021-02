Covid-19 e Istruzione, Casellati: Scuola Deve Tornare a Essere Luogo Privilegiato di Dialogo (Di sabato 20 febbraio 2021) In occasione della Prima Giornata dei Camici Bianchi, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati parla del ruolo dei medici e dedica anche una piccola riflessione alla Scuola. “Non dimentichiamoci mai che ... Leggi su youreduaction (Di sabato 20 febbraio 2021) In occasione della Prima Giornata dei Camici Bianchi, la presidente del Senato Maria Elisabetta Albertiparla del ruolo dei medici e dedica anche una piccola riflessione alla. “Non dimentichiamoci mai che ...

Angelblink10 : @RaiNews @pierremele70 @sabella_thinkin ‘ccidenti!Ascoltando media ed esperti Draghi in una settimana avrebbe cambi… - umbriaOn : #Scuola, #esami #medie e #maturità: solo prova #orale - EdizioniAnicia : ????? Covid, vaccino AstraZeneca anche agli over 55: Aifa dà il via libera a 270 mila docenti e 80 mila Ata ??… - franser_real : Scuola, come si svolgerà la maturità quest'anno - PolicyMaker_mag : Prolungare il calendario scolastico? Riportare tutti in classe? Ecco cosa pensa il neoministro dell’#Istruzione,… -