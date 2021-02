Caso smog a Torino: scattano le indagini (Di sabato 20 febbraio 2021) A Torino gran caos è nato in seguito ai dati relativi allo smog nella città piemontese: scattate ora le indagini della Procura. GettyImages-Torino smog (1)La città di Torino sta attraversando un periodo caotico a causa dei dati riguardanti l’emergenza smog, emersi dopo l’ultimo aggiornamento. Nel 2020 sono stati ben 98 i giorni con i valori dell’inquinamento dell’aria che hanno superato il tetto massimo. Una statistica che ha reso Torino maglia nera, davanti a Venezia (88 giorni) ed infine Padova (84). A tal proposito è partita quindi un’indagine della procura per studiare e comprendere al meglio i dati con il sindaco di Torino, Chiara Appendino, coinvolto, così come gli esponenti della stessa Regione. Andiamo a ... Leggi su kronic (Di sabato 20 febbraio 2021) Agran caos è nato in seguito ai dati relativi allonella città piemontese: scattate ora ledella Procura. GettyImages-(1)La città dista attraversando un periodo caotico a causa dei dati riguardanti l’emergenza, emersi dopo l’ultimo aggiornamento. Nel 2020 sono stati ben 98 i giorni con i valori dell’inquinamento dell’aria che hanno superato il tetto massimo. Una statistica che ha resomaglia nera, davanti a Venezia (88 giorni) ed infine Padova (84). A tal proposito è partita quindi un’indagine della procura per studiare e comprendere al meglio i dati con il sindaco di, Chiara Appendino, coinvolto, così come gli esponenti della stessa Regione. Andiamo a ...

