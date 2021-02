Bologna, Mihajlovic è una furia: “L’arbitro ha rovinato la partita. Espulsione inesistente” (Di domenica 21 febbraio 2021) Il Bologna resiste stoicamente e conquista un punto importante sul campo del Sassuolo. I rossoblu impongono l'1-1 con i gol di Soriano e Caputo e risalgono la classifica.LE PAROLE DI MihajlovicIl tecnico Sinisa Mihajlovic interviene ai microfoni di Dazn al termine del match contro gli uomini di De Zerbi: "Prevale la rabbia. Finché eravamo in 11 contro 11 non c'era partita. Poi abbiamo sofferto molto. Abbiamo preso gol da un rimpallo. Mi dispiace perché non riesco a capire. Nessuno si è lamentato per il fallo di Hickey. Abbiamo subito un fallo di Samir su Orsolini e non c'è stata nemmeno l'ammonizione. Non siamo fortunati con gli arbitri. L'arbitro ha rovinato la partita, non c'era l'Espulsione. Al massimo avrei dato un cartellino giallo. Dobbiamo cercare di giocare con ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 febbraio 2021) Ilresiste stoicamente e conquista un punto importante sul campo del Sassuolo. I rossoblu impongono l'1-1 con i gol di Soriano e Caputo e risalgono la classifica.LE PAROLE DIIl tecnico Sinisainterviene ai microfoni di Dazn al termine del match contro gli uomini di De Zerbi: "Prevale la rabbia. Finché eravamo in 11 contro 11 non c'era. Poi abbiamo sofferto molto. Abbiamo preso gol da un rimpallo. Mi dispiace perché non riesco a capire. Nessuno si è lamentato per il fallo di Hickey. Abbiamo subito un fallo di Samir su Orsolini e non c'è stata nemmeno l'ammonizione. Non siamo fortunati con gli arbitri. L'arbitro hala, non c'era l'. Al massimo avrei dato un cartellino giallo. Dobbiamo cercare di giocare con ...

