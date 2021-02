Bimbo gioca per la prima volta con neve: morto per il gelo e il blackout in casa (Di sabato 20 febbraio 2021) Un bambino di 11 anni che non aveva mai visto la neve è stato trovato morto nel proprio letto dai genitori. Avevano dormito senza riscaldamento a causa del blackout La storica ondata di gelo che ha investito il Texas non ha soltanto provocato danni e disagi ma ha gettato nel lutto anche diverse famiglie. Una L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 20 febbraio 2021) Un bambino di 11 anni che non aveva mai visto laè stato trovatonel proprio letto dai genitori. Avevano dormito senza riscaldamento a causa delLa storica ondata diche ha investito il Texas non ha soltanto provocato danni e disagi ma ha gettato nel lutto anche diverse famiglie. Una L'articolo NewNotizie.it.

